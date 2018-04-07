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Jandarma, Van’da 123 kaçak göçmen yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 13:17 | Son Güncelleme

Van’ın Gevaş, Saray ve Tusba ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılana çalışmalar kapsamında yurda yasadışı yolardan girdiği tesir edilen 123 kaçak göçmen yakalandıVan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarafından devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetleri neticesinde, ülkemize yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 123 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Jandarma, Van’da 123 kaçak göçmen yakaladı

Van’ın Gevaş, Saray ve Tusba ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılana çalışmalar kapsamında yurda yasadışı yolardan girdiği tesir edilen 123 kaçak göçmen yakalandı
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarafından devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetleri neticesinde, ülkemize yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 123 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Gevaş, Saray ve Tusba ilçelerinde devam eden yol emniyet kontrol faaliyetleri neticesinde; Gevaş İlçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından 47 Afganistan, 4 Bangladeş ve 3 Pakistan uyruklu olmak üzere 54 yabancı uyruklu şahıs, Tuşba İlçesi Göllü Karakol Komutanlığı ekipleri 51 Afganistan uyruklu şahıs ve Saray ilçesi Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri 18 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 126 yabancı uyruklu şahıs yakalanmıştır. Olaylarla ilgili olarak 5 şüpheli organizatör gözaltına alındı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar işlemlerinin bitmesinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği belirtildi.

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