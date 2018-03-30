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Jandarma yabani dağ keçisi avlayan şahısları yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 13:55 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde iki avcı avladıkları yabani dağ keçisi ve tüfek ile birlikte yakalandı.Çelikhan’ın Aksu köyünde jandarma ekipleri tarafından kontrol edilen bir araçta tüfekle avlanılan yabani dağ keçisi ve tüfek ele geçirdi.

Jandarma yabani dağ keçisi avlayan şahısları yakaladı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde iki avcı avladıkları yabani dağ keçisi ve tüfek ile birlikte yakalandı.
Çelikhan’ın Aksu köyünde jandarma ekipleri tarafından kontrol edilen bir araçta tüfekle avlanılan yabani dağ keçisi ve tüfek ele geçirdi. Yabani dağ keçisini avladıkları tespit edilen ve araçta bulunan M.M.K. ve M.G. isimli şahıslara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan cezai işlem uygulandı.
Jandarma ekipleri avlanan dağ keçisi, 1 adet av tüfeği, 3 adet fişeği Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlerine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Jandarma yabani dağ keçisi avlayan şahısları yakaladı

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