Jandarma yol kontrollerinde uyuşturucu ele geçirildi

Domaniç İlçe Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde, kristal ve kubar esrarı yakalandı.

Domaniç Durabey yol kavşağında İlçe Jandarma ekipleri tarafından şüpheli görülen araç durdurularak yapılan kontrollerde hayatlar karartacak maddeler ele geçirildi.

Yapılan aramada, araçta 5 kişi olduğu 2 kişinin üzerinde kağıda sarılı 21 gram kristal uyuşturucu, 16 gram kubar esrar ve sustalı çakı çıktı. Araçtaki 5 şahsın kan ve kıl örneği alınarak adli tahkikatları yapıldı.

Jandarma uyuşturucu mücadele konusunda çalışmalarına Domaniç’te kararlılıkla sürdürüleceğini ve çalışmaların sıklaştırılarak devam edeceğini belirtti.(TY-EFE)