Jandarma’da “Çocuklarımız güvende” uygulaması

Van’da jandarma ekipleri, “Çocuklarımız güvende” uygulaması gerçekleştirdi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, okul çevrelerinde öğrencilere uyuşturucu madde satanların ele geçirilmesi, aranan şahısların yakalanması, usulüne uygun çalışmayan okul servislerinin tespit edilmesi amacıyla “Çocuklarımız güvende” uygulaması gerçekleştirildi. 2884 jandarma personelinin katıldığı uygulama ile okul servis araçları mevcut mevzuatlar çerçevesinde denetlenirken, çocuklarımızın uyuşturucudan korunması maksadıyla okul önleri ve çevrelerinde de jandarma birimleri tarafından kontrol ve denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.
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