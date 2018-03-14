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Jandarmadan 7 Milyonluk uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 09:33 | Son Güncelleme

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyon ile piyasa değeri yaklaşık 7 milyon olan 35 kilogram eroin ele geçirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyon ile piyasa değeri yaklaşık 7 milyon olan 35 kilogram eroin ele geçirdi. Yurt dışından temin ettikleri uyuşturucuları İstanbul genelinde satmayı planlayan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyona tanık olan vatandaşlar jandarma ekiplerini alkışlayarak tebrik etti.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yurtdışından temin edilen yüklü miktarda uyuşturucunun İstanbul genelinde ana torbacılara dağıtımının yapılacağı bilgisine ulaştı. Aylar süren çalışmalar sonucunda ekipler tarafından, şüphelilerin internet üzerinden fotoğrafları ve açık kimlikleri belirlendi.
Kimlikleri belirlenen E.C. ve C.A. isimli şüpheli şahısların, Esenyurt bölgesinde bulunan büyük bir alışveriş merkezinin otoparkında K.B. isimli bir şahısla buluşup teslimat yapacağını belirleyen ekipler, uyuşturucu maddenin otoparkta araçtan araca teslimat yöntemiyle el değiştireceğini fark ederek harekete geçti. Uyuşturucu maddeler teslimatın yapıldığı esnada düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Kaçmaya çalışan şahıslar, araçtan çıkmaya çalıştıkları esnada vatandaşların şaşkın bakışları arasında kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin yakalanma anını canlı olarak izleyen vatandaşlar Jandarma personelini alkışlayarak destekte bulundu.
Valizden Paket Paket Eroin Çıktı
Etkisiz hale getirilen şüphelilerin ardından araçta arama yapan ekiplerin dikkatini aracın arka kısmında yer alan siyah bir valiz çekti. Valizi açan ekipler, koli bantlarına sarılı vaziyette her biri 500 gram ağırlığındaki toplam 70 paket eroin buldu.
Şüphelilerin ilk ifadelerinde, insan trafiğinin yoğun olduğu saat dilimini özellikle seçtiklerini, alışveriş yapan vatandaşların ellerindeki çantaların ve kolilerin arasında kendi valizlerinin dikkat çekmeyeceğini düşündükleri için alışveriş merkezi otoparkında teslimatı yapmayı planladıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.
Ekipler operasyonda piyasa değeri yaklaşık 7 Milyon TL olan 35 kilogram eroini ele geçirirken, yakalanan 3 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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