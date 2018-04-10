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Jandarmadan akaryakıt istasyonlarına sıkı denetim

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 17:18 | Son Güncelleme

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki akaryakıt istasyonlarında denetim ve ölçüm faaliyetlerine devam ediyor.Van İl Jandarma Komutanlığınca, EPDK denetimleri kapsamında akaryakıt istasyonlarında istasyonların lisansa tabi faaliyetleri ile akaryakıtın ulusal marker ölçümleri, evrak ve otomasyon sistemlerinin kontrolleri ile kaçak ve faturasız yakıt ticareti yapılıp yapılmadığı konularında denetim ve kontrol yapıldı.Ayrıca, terör olaylarında da kullandıkları LPG tüplerinin kaçak olarak LPG dolumu yapılmasının önüne geçmek maksadıyla aralıksız şekilde denetimler yapıldığı belirtildi.

Jandarmadan akaryakıt istasyonlarına sıkı denetim

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki akaryakıt istasyonlarında denetim ve ölçüm faaliyetlerine devam ediyor.
Van İl Jandarma Komutanlığınca, EPDK denetimleri kapsamında akaryakıt istasyonlarında istasyonların lisansa tabi faaliyetleri ile akaryakıtın ulusal marker ölçümleri, evrak ve otomasyon sistemlerinin kontrolleri ile kaçak ve faturasız yakıt ticareti yapılıp yapılmadığı konularında denetim ve kontrol yapıldı.
Ayrıca, terör olaylarında da kullandıkları LPG tüplerinin kaçak olarak LPG dolumu yapılmasının önüne geçmek maksadıyla aralıksız şekilde denetimler yapıldığı belirtildi.

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