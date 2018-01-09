Jandarmadan altın dolandırıcılarına operasyon

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'nde jandarmanın piyasaya sahte altın sürmeye çalışan şebekeye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
İstanbul'da yaşayan Şaban U.(50) ve Tarık P. (56), iddiaya göre bir aracı vasıtasıyla tanıştıkları kişilerden ucuza altın alma vaadiyle Çaycuma Esenyurt köyüne gitti. Ormanlık alanda altın dolandırıcılarıyla buluşan iki arkadaş, istedikleri numunenin getirilmediğini görünce araçlarıyla ayrılmak istedi. Altın dolandırıcıları ise araçlarıyla otomobilin önünü keserek silah tehdidiyle Şaban U. ve Tarık P.'yi aşağıya indirdi. 2 kişiyi döven şüpheliler, üzerlerindeki 40 bin lira ve cep telefonlarını gasp etti. Şaban U. ve Tarık P. jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Jandarmanın yaptığı çalışma sonucu Engin K. (32), Gökhan V. (29), Mehmet B. (40), Soner V. (25) ve Ferhat A. (30) gözaltına alındı.
Dolandırıcılık ve gasptan sabıkalı oldukları öğrenilen şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, Mehmet B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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