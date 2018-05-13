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Jandarmadan Anneler Günü sürprizi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 12:07 | Son Güncelleme

VAN İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yol ve kimlik kontrolü sırasında, Anneler Günü dolayısıyla kadın yolculara ve sürücülere karanfil verdi.  İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktalarında durdurulan araçlarda kimlik kontrolü yaparken, kadın yolcular ile sürücülere Anneler Günü dolayısıyla karanfil verdi.

Jandarmadan Anneler Günü sürprizi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - VAN İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yol ve kimlik kontrolü sırasında, Anneler Günü dolayısıyla kadın yolculara ve sürücülere karanfil verdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktalarında durdurulan araçlarda kimlik kontrolü yaparken, kadın yolcular ile sürücülere Anneler Günü dolayısıyla karanfil verdi. Jandarmadan kırmızı karanfil alan kadın yolcu, "Böyle bir davranış beklemiyorduk. Görevi başında olan jandarma personelimiz Anneler Günü'müzü unutmayarak, verdikleri karanfillerle bizleri çok sevindirdiler. Kendilerine çok teşekkür ederiz" dedi.
Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ilçe jandarma komutanlıkları tarafından şehit aileleri ziyaret edilerek, şehit annelerinin Anneler Günü kutlanıp, çeşitli hediyeler verildi.

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Jandarmadan Anneler Günü sürpriziJandarmadan Anneler Günü sürpriziJandarmadan Anneler Günü sürpriziJandarmadan Anneler Günü sürprizi

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