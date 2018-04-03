Jandarmadan asayiş ve yol uygulaması

Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, ilçede asayiş uygulamasına devam ediyor.

Her gün değişik saatlerde başta ilçe giriş çıkışları olmak üzere farklı noktalarda asayiş ve trafik denetimleri yapan jandarma ekipleri, yapılan bu denetimlerde kontrol noktasında durdurdukları araçları didik didik ararken, umuma açık alanlarda yaptıkları kontrollerde ise kimlik kontrolü yapıyor.

Hafta sonu 18 iş yerinde yapılan kontrollerde bin 157 şahıs sorgusu yapılırken, yapılan yol kontrollerinde ise 174 araç sorgusu yapıldığı bildirildi.

Çoğu zaman İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tolga Çiftçi’nin de katıldığı uygulamaların vatandaşın güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu belirten jandarma yetkilileri, ilçede her gün belli saatler arasında asayiş uygulamaları gerçekleştirdiklerini, vatandaşların uygulamalardan çok memnun olduklarını belirttiler.

İlçe genelinde denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.