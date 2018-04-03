HABER

Jandarmadan asayiş ve yol uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 10:26 | Son Güncelleme

Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, ilçede asayiş uygulamasına devam ediyor.Her gün değişik saatlerde başta ilçe giriş çıkışları olmak üzere farklı noktalarda asayiş ve trafik denetimleri yapan jandarma ekipleri, yapılan bu denetimlerde kontrol noktasında durdurdukları araçları didik didik ararken, umuma açık alanlarda yaptıkları kontrollerde ise kimlik kontrolü yapıyor.Hafta sonu 18 iş yerinde yapılan kontrollerde bin 157 şahıs sorgusu yapılırken, yapılan yol kontrollerinde ise 174 araç sorgusu yapıldığı bildirildi.Çoğu zaman İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tolga Çiftçi’nin de katıldığı uygulamaların vatandaşın güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu belirten jandarma yetkilileri, ilçede her gün belli saatler arasında asayiş uygulamaları gerçekleştirdiklerini, vatandaşların uygulamalardan çok memnun olduklarını belirttiler.İlçe genelinde denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.

Jandarmadan asayiş ve yol uygulaması

Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, ilçede asayiş uygulamasına devam ediyor.
Her gün değişik saatlerde başta ilçe giriş çıkışları olmak üzere farklı noktalarda asayiş ve trafik denetimleri yapan jandarma ekipleri, yapılan bu denetimlerde kontrol noktasında durdurdukları araçları didik didik ararken, umuma açık alanlarda yaptıkları kontrollerde ise kimlik kontrolü yapıyor.
Hafta sonu 18 iş yerinde yapılan kontrollerde bin 157 şahıs sorgusu yapılırken, yapılan yol kontrollerinde ise 174 araç sorgusu yapıldığı bildirildi.
Çoğu zaman İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tolga Çiftçi’nin de katıldığı uygulamaların vatandaşın güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu belirten jandarma yetkilileri, ilçede her gün belli saatler arasında asayiş uygulamaları gerçekleştirdiklerini, vatandaşların uygulamalardan çok memnun olduklarını belirttiler.
İlçe genelinde denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.

Jandarmadan asayiş ve yol uygulaması

Jandarmadan asayiş ve yol uygulaması

Jandarmadan asayiş ve yol uygulaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Tansu Çiller açıkladı: Yeni tehdit...Tansu Çiller açıkladı: Yeni tehdit...
TOKİ, Ataköy’deki arazisini park olarak İBB’ye kiraladıTOKİ, Ataköy’deki arazisini park olarak İBB’ye kiraladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepki

Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepki

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Ankara ve İstanbul için müthiş yerel seçim kulisi! Abdulkadir Selvi yazdı

Ankara ve İstanbul için müthiş yerel seçim kulisi! Abdulkadir Selvi yazdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2 ay önce evlenen genç adamın feci ölümü

2 ay önce evlenen genç adamın feci ölümü

Taksi şoförü ile turistlerin taksi ücreti gerginliği kamerada

Taksi şoförü ile turistlerin taksi ücreti gerginliği kamerada

Taksim metrosunda panik anları! Yaşlı adamın ayağı metronun kapısına sıkıştı

Taksim metrosunda panik anları! Yaşlı adamın ayağı metronun kapısına sıkıştı

Van'da dünden beri aranıyordu... Kaybolan küçük çocuğun cesedi bulundu!

Van'da dünden beri aranıyordu... Kaybolan küçük çocuğun cesedi bulundu!

Van 8 yaşındaki Berhan için seferber oldu

Van 8 yaşındaki Berhan için seferber oldu

Ekonomik sıkıntıya düştü, kendini benzinle yakmak istedi

Ekonomik sıkıntıya düştü, kendini benzinle yakmak istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.