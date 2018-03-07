Jandarmadan Bonzai operasyonu

Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri Çiçekdağı İlçesinde Bonzai operasyonu yaptı. Yapılan şafak operasyonunda 4 kişi adli makamlara sevk edildi.

Alınan bilgiye göre Çiçekdağı İlçesi Baraklı Köyü sınırları içerisinde düzenlenen operasyonda 66 plakalı bir otomobilde yapılan aramada sentetik cannabinoid madddesi (bonzai) ele geçirildi.

Bonzai maddesi ile birlikte Jandarma ekipleri içimde kullanılan bir çok aparat ele geçirdi. Düzenlenen operasyonda otomobil sürücüsü B.K., ile birlikte M.P., E.O., S.U., adlı kişiler alınan ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi.