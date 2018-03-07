Jandarmadan Bonzai operasyonu

Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri Çiçekdağı İlçesinde Bonzai operasyonu yaptı. Yapılan şafak operasyonunda 4 kişi adli makamlara sevk edildi.
Alınan bilgiye göre Çiçekdağı İlçesi Baraklı Köyü sınırları içerisinde düzenlenen operasyonda 66 plakalı bir otomobilde yapılan aramada sentetik cannabinoid madddesi (bonzai) ele geçirildi.
Bonzai maddesi ile birlikte Jandarma ekipleri içimde kullanılan bir çok aparat ele geçirdi. Düzenlenen operasyonda otomobil sürücüsü B.K., ile birlikte M.P., E.O., S.U., adlı kişiler alınan ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
Son dakika! Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Türkiye'den flaş tepki
Öz babası yıllarca kabusu yaşattı
Abdüllatif Şener: AK Parti üç seçimde de kaybedecek
Ünlü şarkıcının 14 yaşındaki kızıyla birlikte oldu
Binali Yıldırım'a çok ağır suçlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu'na tepki
Trabzon'da piyasa değeri 2 milyon TL olan 31 kilogram eroin ele geçirildi
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye 'teşekkür' açıklaması
Uçakta akıl almaz görüntü! Çırılçıplak porno izledi, hosteslere sarılmaya çalıştı
Dünya bu Türk'ü konuşuyor
Bu telefon Türkiye'yi sallayacak! Geliyor!