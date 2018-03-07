HABER

Jandarmadan Bonzai operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 09:45 | Son Güncelleme

Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri Çiçekdağı İlçesinde Bonzai operasyonu yaptı.

Jandarmadan Bonzai operasyonu

Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri Çiçekdağı İlçesinde Bonzai operasyonu yaptı. Yapılan şafak operasyonunda 4 kişi adli makamlara sevk edildi.
Alınan bilgiye göre Çiçekdağı İlçesi Baraklı Köyü sınırları içerisinde düzenlenen operasyonda 66 plakalı bir otomobilde yapılan aramada sentetik cannabinoid madddesi (bonzai) ele geçirildi.
Bonzai maddesi ile birlikte Jandarma ekipleri içimde kullanılan bir çok aparat ele geçirdi. Düzenlenen operasyonda otomobil sürücüsü B.K., ile birlikte M.P., E.O., S.U., adlı kişiler alınan ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

İstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporuİstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu
4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı! 4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı!
Afrin'nde Raco'nun merkezine ulaşıldıAfrin'nde Raco'nun merkezine ulaşıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcının 14 yaşındaki kızıyla birlikte oldu

Ünlü şarkıcının 14 yaşındaki kızıyla birlikte oldu

Son dakika! Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Türkiye'den flaş tepki

Son dakika! Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Türkiye'den flaş tepki

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu'na tepki

Abdüllatif Şener: AK Parti üç seçimde de kaybedecek

Abdüllatif Şener: AK Parti üç seçimde de kaybedecek

Robinho: Alex gibiler dünyaya 1 kez gelir!

Robinho: Alex gibiler dünyaya 1 kez gelir!

Diğer Haberler
Özel İdare Müdürü, kaçak definecilikten gözaltında

Özel İdare Müdürü, kaçak definecilikten gözaltında

Polisin dikkati muhtemel bir faciayı önledi

Polisin dikkati muhtemel bir faciayı önledi

Aksaray'da 'haraç ve uyuşturucu' şebekesine operasyon: 18 kişi tutuklandı

Aksaray'da 'haraç ve uyuşturucu' şebekesine operasyon: 18 kişi tutuklandı

FETÖ’nün ‘Hijyen Evleri’ operasyonunda 6 kişi tutuklandı

FETÖ’nün ‘Hijyen Evleri’ operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Kablo çalarken sinyale yakalandılar

Kablo çalarken sinyale yakalandılar

Bodrum'da caz rüzgarı

Bodrum'da caz rüzgarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.