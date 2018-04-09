Jandarmadan definecilere suçüstü

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 şüpheli şahıs, kazı yapacakları esnada ellerindeki detektör ve kazı malzemeleriyle suçüstü yakaladı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Muradiye ilçesi Devetaş Mahallesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldığı belirtildi. Açıklamada, “Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirtilen bölgede yapılan kontrolde, dere yatağı içerisinde 5 şüpheli şahsın elinde maden arama detektörü ve kazma kürek ile ilerledikleri, maden arama detektörünün açık olduğu tespit edilmiş olup, şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.