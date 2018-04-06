Jandarma’dan denetim

Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Jandarma tarafından, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.
Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanı Tuğrul Demiryürek emir komutasında, Balıköy Beldesinde yapılan çalışmalar kapsamında, araçlarda, işyerleri ve kişilerin sorgulaması yapıldı.
Yapılan 789 kişinin sorgulanması sonucu 2 kişi kasten yaralamadan arandığı tespit edilerek yakalandı. Sorgulanan 364 araçtan 3 tanesi arama kayıtlarından yakalandı, 9 araç ise trafikten men edildi.
Yapılan çalışmalar doğrultusunda 31 işyeri denetlendi. Ayrıca yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.(Tİ - EFE)
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