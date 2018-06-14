Jandarmadan ‘drone’lu uygulama

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi yaptığı denetimlerde drone kullandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarşamba-Ayvacık karayolunda bayram arifesinde denetim yaptı. Ekipler, denetimlerde drone kullandı. Bayram süresince de bu uygulamanın devam edeceği belirtildi.

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