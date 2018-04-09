Jandarma’dan eğitime katkı

Bursa’da jandarmaya ait arazi Milli Eğitim Müdürlüğüne bağışlanarak eğitime katkıda bulunuldu.
Bursa’da Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığı’nın teklifiyle Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu’nun kabul ettiği 10 dönümlük jandarma binası yanındaki arazi milli eğitime bağışlandı. Tarım ilçesi olan Gürsu ilçe merkezinde okul yapacak arazi sıkıntısı olduğu için konuya Jandarma el atarak kendi arazisinden yer verdi. Verilen yerde iki adet okul için inşaat projeleri tamamlanarak ihale sürecine geçildi.
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