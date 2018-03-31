Jandarmadan güven ve huzur uygulaması

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından 421 personel ve bir bomba arama köpeği ile Huzur ve Güven uygulaması gerçekleştirildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 421 personel ve bir bomba arama köpeğinin katılımıyla düzenlenen Huzur ve Güven uygulaması 52 yol kontrol noktasında gerçekleştirldi. Yapılan uygulamada 8 bin 129 kişinin sorgulanması sonucunda çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı. 40 şahsa adli ve idari işlemin yapıldığı uygulamada 6 bin 36 lira idari para cezası uygulandı ve aranan 1 kişi yakalanarak göz altına alındı. 3 bin 589 aracın kontrol edildiği uygulamada arama kaydı bulunan 2 araç ile ülkede kalma süresi geçiren yabancı plakalı 1 araç yakalanarak 203 araca 76 bin 963 lira idari para cezası uygulanarak 107 araç trafikten men edildi. Ayrıca yapılan kontrollerde 1 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca ve 10 adet ruhsatsız av tüfeği ile ) fişek, 3 adet küpesiz büyükbaş hayvan, 1000 kg. midye ve piyasa değeri 176 bin lira olan 88 adet kaçak kol saati ele geçirildi.
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