Jandarmadan “Güven ve Huzur Uygulaması-9”

Van’da jandarma ekipleri 60 ekip ve 458 personelle gerçekleştirdiği “Güven ve Huzur Uygulaması-9” kapsamında 9 bin 351 şahıs, 5 bin 283 araç sorgulanırken, terör örgütüne üye olmak suçundan arama kaydı bulunan 1 kişi ile birlikte çeşitli suçlardan aranan 23 şahıslar hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının koordinesinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen “Güven ve Huzur Uygulaması-9” ile eş zamanlı olarak Van’da da jandarma ekipleri vatandaşların güven ortamında hayatlarının devamına yönelik denetimler gerçekleştirdi. 30 Mart 2018 günü saat 14:00-19:00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimlere 60 ekip ve 458 jandarma personeli katılırken, denetimler sonucu ekipleri tarafından 9 bin 351 şahıs, 5 bin 283 araç sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar neticesinde terör örgütüne üye olmak suçundan arama kaydı bulunan 1 kişi ile birlikte çeşitli suçlardan aranan 23 şahıs yakalanırken. Jandarma tarafından yakalanan şahıslar hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildiği belirtildi.