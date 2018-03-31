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Jandarmadan “Güven ve Huzur Uygulaması-9”

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 10:13 | Son Güncelleme

Van’da jandarma ekipleri 60 ekip ve 458 personelle gerçekleştirdiği “Güven ve Huzur Uygulaması-9” kapsamında 9 bin 351 şahıs, 5 bin 283 araç sorgulanırken, terör örgütüne üye olmak suçundan arama kaydı bulunan 1 kişi ile birlikte çeşitli suçlardan aranan 23 şahıslar hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.İçişleri Bakanlığının koordinesinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen “Güven ve Huzur Uygulaması-9” ile eş zamanlı olarak Van’da da jandarma ekipleri vatandaşların güven ortamında hayatlarının devamına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Jandarmadan “Güven ve Huzur Uygulaması-9”

Van’da jandarma ekipleri 60 ekip ve 458 personelle gerçekleştirdiği “Güven ve Huzur Uygulaması-9” kapsamında 9 bin 351 şahıs, 5 bin 283 araç sorgulanırken, terör örgütüne üye olmak suçundan arama kaydı bulunan 1 kişi ile birlikte çeşitli suçlardan aranan 23 şahıslar hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığının koordinesinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen “Güven ve Huzur Uygulaması-9” ile eş zamanlı olarak Van’da da jandarma ekipleri vatandaşların güven ortamında hayatlarının devamına yönelik denetimler gerçekleştirdi. 30 Mart 2018 günü saat 14:00-19:00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimlere 60 ekip ve 458 jandarma personeli katılırken, denetimler sonucu ekipleri tarafından 9 bin 351 şahıs, 5 bin 283 araç sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar neticesinde terör örgütüne üye olmak suçundan arama kaydı bulunan 1 kişi ile birlikte çeşitli suçlardan aranan 23 şahıs yakalanırken. Jandarma tarafından yakalanan şahıslar hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildiği belirtildi.

Jandarmadan “Güven ve Huzur Uygulaması-9”

Jandarmadan “Güven ve Huzur Uygulaması-9”

Jandarmadan “Güven ve Huzur Uygulaması-9”

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