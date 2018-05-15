Jandarma'dan 'Havacılık Haftası'na özel video

Jandarma Genel Komutanlığı, "Havacılık Haftası Kutlu Olsun" başlığı ile özel bir video yayınladı. Video, "Göklerde tarih yazan hava şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm hava personelimizin havacılık haftasını kutluyoruz. #JandarmaHavacılık #HavacılıkHaftası" mesajı ile yayınlandı.

