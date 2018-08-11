Jandarmadan helikopterle uyuşturucu denetimi

BURSA, (DHA)- BURSA'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu'nun öncülüğünde, helikopterle havadan muhtemel ekim alanları denetledi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu’nun da katılımıyla dün Gemlik, Mudanya, Karacabey ve Mustafa Kemal Paşa ilçelerinde bulunan uyuşturucu ekim alanlarının tespitine yönelik helikopter destekli havadan denetleme yaptı. Uyuşturucu tacirlerinin özellikle karadan ulaşımın zor olan alanları tercih ettiği, geçen yıllarda yapılan operasyonlarda Hint keneviri yakalanan bölgeler incelendi.
Uyuşturucuyla mücadele için bütün imkanların kullanıldığını ifade eden yetkililer, suç ve suçlularla mücadele kapsamında bu ve buna benzer faaliyetlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.
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