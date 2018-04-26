Jandarmadan helikopterli uyuşturucu operasyonu

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte uyuşturucu ekim alanlarını tespit etmek için helikopter destekli denetim yaptı. Helikopter destekli operasyonu bizzat Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu yönetti.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, karadan ulaşımı zor ve genellikle kamuya ait arazilere uyuşturucu ekimi yaptıkları yönünde aldıkları ihbarlar neticesinde söz konusu arazileri tespit etmek amacıyla helikopter destekli denetim yaptı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yoğun bir çaba sarf eden jandarma ekipleri, bu denetimlerle sadece uyuşturucu değil kaçak hafriyat döküm alanlarını ve İznik ile Uluabat Gölleri’ndeki kaçak avlanma bölgelerini de tespit etti.

Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu da helikopterden gelişmeleri izleyip operasyonları yönetti. Havadan tespit edilen noktalara karadan operasyon düzenlendi.

Uyuşturucuyla mücadele için bütün imkanların kullanıldığını ifade eden yetkililer, suç ve suçlularla mücadele kapsamında benzer faaliyetlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirtti.



