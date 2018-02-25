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Jandarmadan huzur operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2018 18:03 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilin çeşitli noktalarında uygulama yapıldı.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı 378 personel ve 2 bomba arama köpeği ile yapılan operasyonda 6 bin 378 şahsın GBT sorgulaması yapıldı.

Jandarmadan huzur operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilin çeşitli noktalarında uygulama yapıldı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı 378 personel ve 2 bomba arama köpeği ile yapılan operasyonda 6 bin 378 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Bu uygulama sonucu çeşitli suçlardan aranan 29 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. Arama kaydı bulunan 7 şahıs gözaltına alınırken, bu kişilere 4 bin 095 TL idari para cezası kesildi. Yapılan uygulamada 2 bin 495 araç kontrol edildi. 95 araca 49 bin 342 TL idari para cezası kesildi ve 39 araç trafikten men edildi.
1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve 9 av tüfeği ile 81 fişek ele geçirildi. Ayrıca arama yapılan araçlarda bir kumar makinesi, 2,5 ton kaçak orman emvali ile piyasa değeri 220 bin TL olan 27 bin 843 adet faturasız torna makinesi ucu ele geçirildi.

Jandarmadan huzur operasyonu

Jandarmadan huzur operasyonu

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