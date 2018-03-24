Jandarmadan huzur operasyonu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek Beldesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan huzur operasyonunda 836 kişi ile 417 aracın sorgulaması yapıldı.
Haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli gözaltına alınırken, kontrol edilen 417 aracın 13’ü trafikten men edilirken, toplamda 7 bin 780 TL cezai işlem uygulandı. Belgelerinde eksiklik olan 13 araç trafikten yasaklandı. Araç kontrollerinde ayrıca 2 ruhsatsız tabanca ile 1 adet de av tüfeği ele geçirildi. (Tİ - EFE)
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