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Jandarmadan huzur operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 15:09 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek Beldesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan huzur operasyonunda 836 kişi ile 417 aracın sorgulaması yapıldı.Haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli gözaltına alınırken, kontrol edilen 417 aracın 13’ü trafikten men edilirken, toplamda 7 bin 780 TL cezai işlem uygulandı.

Jandarmadan huzur operasyonu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek Beldesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan huzur operasyonunda 836 kişi ile 417 aracın sorgulaması yapıldı.
Haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli gözaltına alınırken, kontrol edilen 417 aracın 13’ü trafikten men edilirken, toplamda 7 bin 780 TL cezai işlem uygulandı. Belgelerinde eksiklik olan 13 araç trafikten yasaklandı. Araç kontrollerinde ayrıca 2 ruhsatsız tabanca ile 1 adet de av tüfeği ele geçirildi. (Tİ - EFE)

Jandarmadan huzur operasyonu

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