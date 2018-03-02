Jandarmadan huzur uygulaması

Bursa’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri huzur uygulaması gerçekleştirdi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamada, yaklaşık 8 bin kişinin sorgusu yapılırken 6 bin araç kontrol edildi. Kontroller sonucunda, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 37 kişi ile 9 araç yakalandı. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 52 araca ceza kesilirken 27 araç trafikten men edildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin uygulamalarına devam edeceği belirtildi.
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