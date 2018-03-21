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Jandarma’dan kaçak atık yağ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 10:29 | Son Güncelleme

Konya’da, kaçak üretim yaptığı iddiasıyla bir fabrikaya düzenlenen baskında 150 ton kaçak atık yağ ile 10 ton yakıt ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Karatay ilçesi Yarma Mahallesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK) lisans izni almadan atık yağ üretimi yaptığı iddia edilen bir fabrikaya baskın düzenledi.

Jandarma’dan kaçak atık yağ operasyonu

Konya’da, kaçak üretim yaptığı iddiasıyla bir fabrikaya düzenlenen baskında 150 ton kaçak atık yağ ile 10 ton yakıt ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Karatay ilçesi Yarma Mahallesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK) lisans izni almadan atık yağ üretimi yaptığı iddia edilen bir fabrikaya baskın düzenledi. Fabrikadaki kontrollerde işlenmemiş yaklaşık 150 ton atık yağ ile işlenmiş halde 10 ton yakıt depolandığı tespit edildi. Ele geçirilen yağlar Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edilirken, fabrika mühürlendi. Fabrika sahibi M.B. alınan ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Jandarma’dan kaçak atık yağ operasyonu

Jandarma’dan kaçak atık yağ operasyonu

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