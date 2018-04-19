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Jandarmadan kaçak avcılara geçit yok

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 16:41 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba ilçesinde kaçak avlanan bir kişiye 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa göre bin 322 TL idari para cezası uygulandı.Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, av yasağı dönemi olan 15 Nisan -15 Temmuz tarihleri arasında kaçak avlananlara yönelik karadan ve gölden denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Jandarmadan kaçak avcılara geçit yok

Van’ın Tuşba ilçesinde kaçak avlanan bir kişiye 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa göre bin 322 TL idari para cezası uygulandı.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, av yasağı dönemi olan 15 Nisan -15 Temmuz tarihleri arasında kaçak avlananlara yönelik karadan ve gölden denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu denetimler kapsamında Halkalı Mahallesi sahil şeridinde göle balık avlamak maksadıyla ağ atıldığı bilgisine ulaşan Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Nisan 2018 günü yaptıkları kontrolde 500 metre balık ağı ele geçirdi. Ağı göle atan şahsa 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa göre bin 322 TL idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen ağlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken yetkililer, kaçak avlanmaya yönelik denetimlerin kesintisiz devam edeceği belirtildi.

Jandarmadan kaçak avcılara geçit yok

Jandarmadan kaçak avcılara geçit yok

Jandarmadan kaçak avcılara geçit yok

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