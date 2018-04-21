Jandarmadan kaçak avcılara geçit yok

Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından av yasağına uymayanlar üzerinde yaptığı denetimler sonucu 1 adet tekne ile 250 metre manyat ağ ele geçirildi.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince av yasağı kapsamında kaçak olarak avlanan ve Van ilinin en önemli değerlerinden olan inci kefalinin korunmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında jandarma, 20 Nisan 2018 günü sabahın ilk ışıkları ile daha önceden belirlenmiş noktalara şok bir operasyon düzenledi. Bu çalışmalar neticesinde, yasak avlanmada kullanılan ve manyat olarak tabir edilen ağ malzemesi ile 1 adet tekneye el konuldu. Teknede bulunan şüpheliler hakkında adli ve işlemlere başlanıldı.

İnci kefali avcılığı iki aşamadan oluştuğunun altını çizen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, “Birinci aşama, kış ayında yasal olarak yapılan avcılık diğeri ise üreme döneminde kaçak olarak yapılan avcılıktır. Van Gölü’nde yaşayan inci kefali stokunun sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve bu işten geçimini sağlayan insan sayısının arttırılması için üreme göçü sırasındaki avcılığın engellenmesi gerekmektedir. Van Gölü’ne dökülen en büyük akarsular Erciş körfezi olarak ifade ettiğimiz Zilan ve Bendimahi çaylarının döküldüğü bölgedir. Van Gölü’nde bulunan inci kefallerinin yaklaşık yüzde seksenlik bölümü üreme göçü için buraya alana gelmektedir. Erciş körfezinde kaçak avcılığın yoğunlaştığı bölgelerin başında Bendimahi Çayı’nın göle döküldüğü Karahan bölgesi gelmektedir. Bu alanın korunması 14 bin insanın geçimini sağladığı Van Gölü inci kefali stokunun korunmasında hayati bir öneme sahipti. Bu noktada bölgede bulunan Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığının bu sene proaktif bir yaklaşım, yani kaçak avcılık gerçekleşmeden önlemeye yönelik operasyonlar yaptığın görmekteyiz. Yasak başlamadan 20 Nisan 2018 tarihinde yapılan operasyon ile el konulan kaçak manyat ağı bu yaklaşımın en güzel göstergesidir” dedi.

Bu gün sabaha karşı Karahan bölgesinde yapılan operasyon ile el konulan manyat ağı ve tekne ile çok başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, “Manyat ağlarının kullanım yıl boyunca iç sularda tamamen yasaktır ve üreme döneminde inci kefali stokuna en büyük zarar veren ağlardandır. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığınca yakalanan 250 metre uzunluğundaki bu ağ ile bir gecede çok rahatlıkla 10 ton balık yakalayarak stoka büyük zarar verebilirsiniz. Şayet üreme dönemi göç eden balıkları koruyamazsak kışın yasal balıkçılık yapan insanları mağdur etmiş oluruz. Ayrıca inci kefali her geçen gün büyüyen bir değer haline gelmeye başlamış ülkemizde her alanda konuşulan bir değer olmuştur. Bu noktada sabaha karşı gerçekleştirilen bu operasyon inci kefali koruma çalışmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca operasyonun gölden ve karadan koordineli bir şekilde gerçekleştirilmesi jandarmanın inci kefali koruma çalışmalarında sahip olduğu birikimin göstergesidir. Operasyonda görev alan Muradiye Jandarma Komutanlığı, Alpaslan Karakolu ve Edremit Bot Timine inci kefalleri adına çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.