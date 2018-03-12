Jandarmadan kaçak göçmen operasyonu

Van’ın Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince devam eden önleyici hizmet devriyesi esnasında, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 37 göçmen yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gece saatlerinde, Sağlamtaş Mahallesi sınırlarında bulunan eski kum ocağı yakınında park halinde şüpheli bir minibüs olduğunu fark etti. Jandarma ekiplerince şüpheli minibüste yapılan kontrol neticesine yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 37 Afganistan uyruklu şahıs ile birlikte minibüs şoförü yakalandı. Olayla ilgili gerekli adli ve idari işlemlerin devam ettiği bildirildi.
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