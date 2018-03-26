Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, sahte bandrollü 30 şişe rakı, 33 şişe viski, 18 şişe votka ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniçağa ilçesinde devriye sırasında, kendilerini görüp kaçan sürücünün aracını durdurdu. Araçta yapılan aramada, sahte bandrollü ve niteliğe uygun olmayan 30 şişe rakı, 33 şişe viski, 18 şişe votka ele geçirildi. Kaçak içkiye el koyan jandarma 3 kişiyi gözaltına aldı.

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