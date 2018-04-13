Jandarmadan kaçak içki operasyonu

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri bir çiftlikte 147 litre kaçak içki ele geçirdi.

Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat sonucu bir çiftliğe operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 147 litre kaçak şarap ve rakı, iki adet kuru sıkı tabancayla 417 adet mermi ele geçirdi.

Ele geçirilen kaçak ürünler, jandarma ekipleri tarafından imha edildi. Gözaltına alınan çiftlik sahibi A.Ö. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.