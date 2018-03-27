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Jandarmadan kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 18:08 | Son Güncelleme

Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri, Marmaris’e uyuşturucu madde getirileceği ve piyasaya süreceği duyumunun alması üzerine Çetibeli yol kontrol noktasında uygulama yaptı.

Jandarmadan kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri, Marmaris’e uyuşturucu madde getirileceği ve piyasaya süreceği duyumunun alması üzerine Çetibeli yol kontrol noktasında uygulama yaptı. Yapılan uygulama sonucunda İ.D. isimli şahsın üzerinde gizlenmiş halde 63 adet Ecstasy, 86 adet Captagon olmak üzere toplam 149 adet sentetik hap ele geçirildi. Şüpheli İ.D. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Yatağan ilçesinde ise Yava mahallesinde bulunan sit alanında kaçak kazı yapılacağı yönünde alınan duyum üzerine Yatağan İlçe Jandarma ve KOM ekiplerince Yava mahallesi Gökgedik mevkiinde bulunan 2. derece sit alanı içerisinde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli şahıs kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalanarak göz altına alındı.
Şüpheli şahısların kazıda kullanmış olduğu 2 dedektör ve 9 kazı malzemesi ile şüphelilere ait 3 otomobil ele geçirildi.
Ele geçirilen kazı malzemelerine el konulurken, şüpheli şahıslar ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Jandarmadan kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonu

Jandarmadan kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonu

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