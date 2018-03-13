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Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 10:31 | Son Güncelleme

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında devam eden yol kontrol ve arama faaliyetleri neticesinde 6 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, İpekyolu İlçesi Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Saray-Van karayolunda yaptıkları yol kontrol aramaları faaliyetleri sırasında Dereüstü Mahallesi yol ayrımında şüpheli bir aracın park halinde olduğu bilgisini aldı.

Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında devam eden yol kontrol ve arama faaliyetleri neticesinde 6 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İpekyolu İlçesi Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Saray-Van karayolunda yaptıkları yol kontrol aramaları faaliyetleri sırasında Dereüstü Mahallesi yol ayrımında şüpheli bir aracın park halinde olduğu bilgisini aldı. Şüpheli aracın yanına giden jandarma ekiplerince araçta yapılan kontrol ve arama neticesinde, 6 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Araç içerisinde bulunan iki şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili araştırmanın başlatıldığı bildirildi.

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