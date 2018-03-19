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Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 09:50 | Son Güncelleme

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 bin 390 paket kaçak sigara ele geçirildi.Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bakışık Mahallesi’nde kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli bir şahsın yasadışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları ahırında depoladığı bilgisine ulaştı.

Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 bin 390 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bakışık Mahallesi’nde kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli bir şahsın yasadışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları ahırında depoladığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 5 bin 390 paket kaçak sigara ele geçirdi.

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