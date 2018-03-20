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Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 10:46 | Son Güncelleme

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 14 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.Saray ilçesi Çaybağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Kocbaşı-Örenburç karayolu üzerinde devam eden yol kontrol ve arama faaliyetinde, şüphe üzerine bir kamyonda arama yapıldı.

Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 14 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Saray ilçesi Çaybağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Kocbaşı-Örenburç karayolu üzerinde devam eden yol kontrol ve arama faaliyetinde, şüphe üzerine bir kamyonda arama yapıldı. Aramada, kamyonda 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda ise 500 paket olmak üzere toplam 14 bin 500 paket kaçak sigara ele geçildi.

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