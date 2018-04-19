Jandarmadan kaçak sigara ve tütün operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda 2 bin 500 paket kaçak sigara 125 kilo tütün ve kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda A.D. isimli şüpheliye ait 1,7 gram kubar esrar, B.S. isimli şüpheliye ait 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, H.B. ve Y.B. isimli şahıslara ait 125 kilo tütün ele geçirildi.

Yetkililer, 4 kişi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.