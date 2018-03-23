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Jandarmadan kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 17:09 | Son Güncelleme

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye uyuşturucu hap getirileceği ve piyasaya sürüleceği duyumu üzerine KOM ekiplerince Çetbeli yol kontrolü noktasında uygulama başlattı.

Jandarmadan kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye uyuşturucu hap getirileceği ve piyasaya sürüleceği duyumu üzerine KOM ekiplerince Çetbeli yol kontrolü noktasında uygulama başlattı. Yapılan uygulama sonucunda K.P. isimli şahsın üzerine gizlenmiş vaziyette piyasaya sürülmek üzere toplam 190 adet Extacy hap ele geçirildi. Şüpheli K.P. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Muğla E Tipi Cezaevine gönderildi.
Milas İlçesi Ören mahallesinde ise İ.Ö. isimli şahsın işyerinde kaçak sigara satışı yaptığı yönünde alınan duyum üzerine; Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube ekiplerince, adı geçen şahsın iş yerinde yapılan denetimde 45 paket kaçak sigara ve 25 kğ. kıyılmış tütün ele geçirildi.
Adli makamların talimatı ile ele geçirilen kaçak sigaralara el konulurken, şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, toplum destekli güvenlik anlayışı çerçevesinde, başta gençler olmak üzere halkın sağlığını tehdit eden ve haksız kazanç sağlanan tüm kaçakçılık olayları ile mücadeleye kararlılıkla devam edildiği açıklandı.

Jandarmadan kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu

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