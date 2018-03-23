Jandarmadan kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye uyuşturucu hap getirileceği ve piyasaya sürüleceği duyumu üzerine KOM ekiplerince Çetbeli yol kontrolü noktasında uygulama başlattı. Yapılan uygulama sonucunda K.P. isimli şahsın üzerine gizlenmiş vaziyette piyasaya sürülmek üzere toplam 190 adet Extacy hap ele geçirildi. Şüpheli K.P. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Muğla E Tipi Cezaevine gönderildi.
Milas İlçesi Ören mahallesinde ise İ.Ö. isimli şahsın işyerinde kaçak sigara satışı yaptığı yönünde alınan duyum üzerine; Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube ekiplerince, adı geçen şahsın iş yerinde yapılan denetimde 45 paket kaçak sigara ve 25 kğ. kıyılmış tütün ele geçirildi.
Adli makamların talimatı ile ele geçirilen kaçak sigaralara el konulurken, şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, toplum destekli güvenlik anlayışı çerçevesinde, başta gençler olmak üzere halkın sağlığını tehdit eden ve haksız kazanç sağlanan tüm kaçakçılık olayları ile mücadeleye kararlılıkla devam edildiği açıklandı.
Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var
AK Partili isim ihraç ediliyor!
Orgeneral Güler o gece yaşananları anlattı: Akın Öztürk gelmek için yalvardı!
AK Parti'de tartışma yaratan 'FETÖ borsası' iddiasına Başbakan Yıldırım'dan açıklama
Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Hostese 'yanlış servis' dayağı
4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!
Dayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktı! Skandal olayın cezası belli oldu
Ağır Yaşamlar reyting rekorları kırıyor! İşte zayıflattıklarının son hali
Bu kare alışkın olduğunuzdan çok başka
WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum