HABER

Jandarmadan kaçak silah operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 14:58 | Son Güncelleme

Kastamonu İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceden belirledikleri adreslere kaçak silah operasyonu gerçekleştirdi.Edinilen bilgiye göre ekipler, istihbari bilgiler neticesinde daha önceden belirlediği Konukça köyünde ve Kastamonu şehir merkezindeki aynı şahsa ait 2 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Kastamonu İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceden belirledikleri adreslere kaçak silah operasyonu gerçekleştirdi.
Edinilen bilgiye göre ekipler, istihbari bilgiler neticesinde daha önceden belirlediği Konukça köyünde ve Kastamonu şehir merkezindeki aynı şahsa ait 2 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda evlerde yapılan aramada 3 adet tabanca ile bu tabancalara ait 3 şarjör, 1 adet av tüfeği ve 106 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak iki şahısta gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

NATO'dan tartışılacak Afrin açıklamasıNATO'dan tartışılacak Afrin açıklaması
Olay sözler! Hülya Avşar'a ders gibi yanıt! Olay sözler! Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!
Bahçeli'den Nureddin Yıldız tepkisiBahçeli'den Nureddin Yıldız tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!

İçişleri Bakanlığı'dan Uber'i trafikten men edecek yasa

İçişleri Bakanlığı'dan Uber'i trafikten men edecek yasa

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başkent’te eşini öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

Başkent’te eşini öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

Nizip'te 5 bin paket kaçak sigara ele geçti

Nizip'te 5 bin paket kaçak sigara ele geçti

SİT alanında kaçak kazıya suçüstü

SİT alanında kaçak kazıya suçüstü

Evinde bonzai ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Evinde bonzai ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Vinçte 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Vinçte 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Ölen kuzuyu otomobil üzerinde taşıyan sürücüye bin lira ceza

Ölen kuzuyu otomobil üzerinde taşıyan sürücüye bin lira ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.