Jandarmadan kaçak silah operasyonu

Kastamonu İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceden belirledikleri adreslere kaçak silah operasyonu gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre ekipler, istihbari bilgiler neticesinde daha önceden belirlediği Konukça köyünde ve Kastamonu şehir merkezindeki aynı şahsa ait 2 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda evlerde yapılan aramada 3 adet tabanca ile bu tabancalara ait 3 şarjör, 1 adet av tüfeği ve 106 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak iki şahısta gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.