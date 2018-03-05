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Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 17:20 | Son Güncelleme

Sivas’ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 26 Şubat- 4 Mart tarihleri arasında icra edilen Kaçakçılık ve Organize Suçlar faaliyetleri kapsamında; uyuşturucu madde kaçakçılığı, sigara kaçakçılığı ve izinsiz kazı olmak üzere toplam 16 olaya müdahale etti.

Sivas’ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 26 Şubat- 4 Mart tarihleri arasında icra edilen Kaçakçılık ve Organize Suçlar faaliyetleri kapsamında; uyuşturucu madde kaçakçılığı, sigara kaçakçılığı ve izinsiz kazı olmak üzere toplam 16 olaya müdahale etti. Olaylarda 2 bin 40 paket sigara, 8 gram kubar esrar maddesi ve 1 adet iş makinesi ele geçirildi. Olaylarda 19 şüpheli şahıs yakalandı.

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