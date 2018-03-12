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Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 10:38 | Son Güncelleme

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında, yol emniyet kontrol ve arama faaliyetleri devam ediyor.İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Başkale ilçesi Kaşkol Mahallesi bölgesinde Türkiye-İran sınır hattında konuşlu bulunan Sarısu Piyade Hudut Karakol Komutanlığınca keşif gözetleme faaliyeti icra edildiği esnada 15-20 kadar at ile 20 kadar şüpheli şahsın İran tarafından yurda giriş yapmak üzere olduğu tespit edilmiştir.

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında, yol emniyet kontrol ve arama faaliyetleri devam ediyor.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Başkale ilçesi Kaşkol Mahallesi bölgesinde Türkiye-İran sınır hattında konuşlu bulunan Sarısu Piyade Hudut Karakol Komutanlığınca keşif gözetleme faaliyeti icra edildiği esnada 15-20 kadar at ile 20 kadar şüpheli şahsın İran tarafından yurda giriş yapmak üzere olduğu tespit edilmiştir. Yapılan müdahale sonucu 20 şüpheli şahıs, yanlarındaki yükleri atarak, atlar ile birlikte İran tarafına kaçmışlardır. Şüphelilerin bıraktıkları çuvallarda yapılan kontrol neticesinde 22 adet av tüfeği, 37 adet havalı tüfek, 213 adet av tüfeği yedek parçası, 90 adet şampuan, 245 adet pancar tohumu, 4 bin 3 adet tıbbi ilaç ve malzeme, 29 adet rahim içi sistem ele geçirilmiştir. Olay hakkında gerekli adli araştırma ve soruşturma işlemleri Başkale ilçesi Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığınca yürütülmektedir. Ayrıca Gevaş, Muradiye ve İpekyolu ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince devam eden yol kontrol ve arama faaliyetleri neticesinde 3 bin 660 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir” denildi.

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