Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

Sivas’ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında sigara kaçakçılığı, uyuşturucu madde kaçakçılığı olmak üzere 13 olaya müdahale edildi. Olaylarda 2 bin 600 paket kaçak sigara, 3 gram kubar esrar ve 1 gram toz esrar yakalandı. Yakalanan 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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