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Jandarmadan kaçaklara geçit yok

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 17:08 | Son Güncelleme

Adana İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık olaylarının önlenmesi maksadıyla, Ceyhan ilçesi Mustafabeyli Mahallesi’nde yaptığı yol kontrolünde ülkeye kaçak yollarla girmiş 25 Afganistan uyruklu şahsı yakaladı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, yakalanan 25 Afganistan uyruklu şahsın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği, göçmen kaçakçılığı organizatörü İ.K.

Jandarmadan kaçaklara geçit yok

Adana İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık olaylarının önlenmesi maksadıyla, Ceyhan ilçesi Mustafabeyli Mahallesi’nde yaptığı yol kontrolünde ülkeye kaçak yollarla girmiş 25 Afganistan uyruklu şahsı yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, yakalanan 25 Afganistan uyruklu şahsın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği, göçmen kaçakçılığı organizatörü İ.K. hakkında yasal işlem yapılarak adli makamlara sevk edilip, sevk işleminde kullanılan minibüse ise el konularak, 800 TL trafik cezası uygulandığı belirtildi.
Ayrıca, 2018 yılında 95 olayda, yol izin belgesi olmayan 202 Suriye uyruklu şahıs İçişleri Bakanlığının 2017/10 sayılı genelgesi kapsamında ikamet illerine gitmeleri konusunda bilgilendirilerek yönlendirilmeleri sağlandığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Yol izin belgesi olmayan Suriye uyruklu şahısları taşıyan 57 sürücü/acenteye ise 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 102’nci maddesinin 2’nci fıkrası ’Geçerli seyahat belgesi, Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarından verilmiş yabancı kimlik kartı, ikamet izni veya geçerli yol izin belgesi olmayan yabancı şahısların ülkeye girmesine, ülkeden çıkarılmasına, ülke içinde herhangi bir araç veya binek hayvan vasıtasıyla veya yaya olarak seyahat etmesine imkan sağlayan kişilere, kanunlarda ayrıca suç olarak tanımlanmayan eylemler nedeniyle tespit edilen her bir yabancı sayısınca bin Türk lirası idari para cezası verilir’ hükmü kapsamında toplam 132 bin 684 TL idari para cezası uygulandı. Çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.”

Jandarmadan kaçaklara geçit yok

Jandarmadan kaçaklara geçit yok

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