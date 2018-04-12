Jandarmadan kaçan kamyonette 12 kaçak şahıs yakalandı

Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 12 yabancı şahıs ile 2 şüpheli organizatör yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin insan tacirlerine yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Muradiye İlçesi Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ünseli Mahallesinde devam eden yol kontrol uygulama noktasına ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan kamyonet takibe aldı. Takip sırasında jandarma kamyonetin lastiklerini patlatılmasına rağmen, şüpheli kamyonet kısa bir süre patlak lastikle kaçmaya çalışırken yakalandı. Yapılan kontrol ve arama neticesinde kamyonetin kasasında insani koşulların olmadığı ortamda; 5 Afgan, 6 Myanmar ve 1 Pakistan olmak üzere toplam 12 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli organizatör yakalanarak gözaltına alınırkenı, tahkikatın başlatıldığı belirtildi.