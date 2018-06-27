HABER

Jandarmadan kaçan sürücünün minibüsünde 30 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 11:30 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, Yunanistan'a kaçırılmak için minibüsle sınıra götürülen, Pakistanlı 3'ü çocuk 30 kaçak göçmen yakalanırken, sürücü ve organizatör gözaltına alındı.

Jandarmadan kaçan sürücünün minibüsünde 30 kaçak göçmen yakalandı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, Yunanistan'a kaçırılmak için minibüsle sınıra götürülen, Pakistanlı 3'ü çocuk 30 kaçak göçmen yakalanırken, sürücü ve organizatör gözaltına alındı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde, gece yol uygulaması yapan jandarma ekiplerine, 'FETÖ'cüler minibüsle Yunanistan'a kaçırılıyor' ihbarı geldi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, kiralık olduğunu belirlediği 34 VS 2146 plakalı kapalı kasa minibüsü takibe aldı. Karıştıran mevkisinde 'dur' ihtarında bulunulan minibüs sürücüsü, Malkara yönüne doğru kaçmaya başladı. Jandarma, yaklaşık 40 kilometre takip ettiği minibüs sürücüsünü, polis ekiplerinin de yardımıyla sıkıştırılarak, durdurdu. Ekiplerin minibüste yaptığı aramada, sıkışmış halde 3'ü çocuk, 2'si kadın 30 Pakistan uyruklu kaçak yakaladı. Minibüs sürücüsü U.G. (40) ile organizatör gözaltına alındı.
Pakistanlıların, İran üzerinden yurda kaçak giriş yaptığı ve yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlendi. Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan kaçak göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi'ne teslim edildi. Minibüs sürücüsü U.G. ile ismi açıklanmayan organizatörle ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Jandarmadan kaçan sürücünün minibüsünde 30 kaçak göçmen yakalandıJandarmadan kaçan sürücünün minibüsünde 30 kaçak göçmen yakalandıJandarmadan kaçan sürücünün minibüsünde 30 kaçak göçmen yakalandıJandarmadan kaçan sürücünün minibüsünde 30 kaçak göçmen yakalandı

PARTNERPembe bikini dikkat çektiPembe bikini dikkat çekti
Boşandığı eşini, 'Bana yaramadın, ona da yarama' deyip öldürmüşBoşandığı eşini, 'Bana yaramadın, ona da yarama' deyip öldürmüş
Yatak odasındaki dolabında ölü bulundu!Yatak odasındaki dolabında ölü bulundu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Son dakika! Cehennem Melekleri, Sarallar ve Beşoklara operasyon!

Son dakika! Cehennem Melekleri, Sarallar ve Beşoklara operasyon!

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İlginizi Çekebilir

Ağrı'da 12 gündür kayıp olan Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi!

Ağrı'da 12 gündür kayıp olan Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi!

Ağrı'nın Doğubayazıt'ta korkunç görüntü! Elektrik direğine bağlı ceset bulundu

Ağrı'nın Doğubayazıt'ta korkunç görüntü! Elektrik direğine bağlı ceset bulundu

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti

Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yatak odasındaki dolabında ölü bulundu!

Yatak odasındaki dolabında ölü bulundu!

Maltepe'de babasına bombalı paket yollayan kişiye 71 yıla kadar hapis istemi

Maltepe'de babasına bombalı paket yollayan kişiye 71 yıla kadar hapis istemi

Bursa'da yolcu otobüsünde büyük skandal! 7 yaşındaki Efe bu hale geldi

Bursa'da yolcu otobüsünde büyük skandal! 7 yaşındaki Efe bu hale geldi

Nefes tutma denemesi yapan genç dalgıç hayatını kaybetti

Nefes tutma denemesi yapan genç dalgıç hayatını kaybetti

Konya’nın Derbent, Manisa’nın Selendi ilçesi beyaza büründü

Konya’nın Derbent, Manisa’nın Selendi ilçesi beyaza büründü

Komşuların çocuk kavgası cinayetle noktalandı: 2 ölü, 2 yaralı

Komşuların çocuk kavgası cinayetle noktalandı: 2 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.