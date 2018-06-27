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Jandarmadan kaçan sürücünün minibüsünde 30 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 16:28 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, Yunanistan'a kaçırılmak için minibüsle sınıra götürülen, Pakistanlı 3'ü çocuk 30 kaçak göçmen yakalanırken, sürücü ve organizatör gözaltına alındı.

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, Yunanistan'a kaçırılmak için minibüsle sınıra götürülen, Pakistanlı 3'ü çocuk 30 kaçak göçmen yakalanırken, sürücü ve organizatör gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, gece yol uygulaması yapan jandarma ekiplerine, 'FETÖ'cüler minibüsle Yunanistan'a kaçırılıyor' ihbarı geldi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, kiralık olduğunu belirlediği 34 VS 2146 plakalı kapalı kasa minibüsü takibe aldı. Karıştıran mevkisinde 'dur' ihtarında bulunulan minibüs sürücüsü, Malkara yönüne doğru kaçmaya başladı. Jandarma, yaklaşık 40 kilometre takip ettiği minibüs sürücüsünü, polis ekiplerinin de yardımıyla sıkıştırılarak, durdurdu. Ekiplerin minibüste yaptığı aramada, sıkışmış halde 3'ü çocuk, 2'si kadın 30 Pakistan uyruklu kaçak yakaladı. Minibüs sürücüsü U.G. (40) ile organizatör gözaltına alındı.

Pakistanlıların, İran üzerinden yurda kaçak giriş yaptığı ve yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlendi. Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan kaçak göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi'ne teslim edildi. Minibüs sürücüsü U.G. ile ismi açıklanmayan organizatörle ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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