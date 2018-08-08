Jandarmadan kaçtı polise yakalandılar (2)

Hakan KAYA-Zeki GÜNAL-Taner YENER/İSTANBUL,(DHA) Şişli'de jandarmadan kaçan biri silahlı iki şüpheli polis tarafından kovalamaca sonunda yakalandı. Polisin amansız takibi ve zanlıları yakalaması DHA kamerası tarafından görüntülendi. JANDARMA KOVALADI POLİS YAKALADI Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne mahkum getiren jandarma ekipleri hastane bahçesinde belinde silah olan birinden şüphelendi. Jandarma silahlı kişi ile yanındaki arkadaşına kimlik kontrolü ve üst araması yapmak istedi. Bu sırada iki şüpheli kaçmaya başladı. Bir süre jandarma ekipleri tarafından kovalanan zanlılar kaçmayı başardı. Jandarma ekipleri durumu polise bildirince arama çalışmaları genişletildi. Polis ekipleri şüphelilerin izine Halide Edip Adıvar Caddesi'nde rastladı. Biri silahlı iki şüpheli ile polis ekipleri arasında uzun süre kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonucunda şüpheliler farklı sokaklarda bulunan iki apartman bahçesinde yakalandı. Polis ekipleri şüphelilerini üst aramasında silaha rastlamadı. Yakalanan 2 şüpheliyi sorgulayan polis ekipleri silahı bir apartman boşluğunda buldu. Gözaltına alınan şüpheliler Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek Şişli Polis Merkezi'ne götürüldü.

