Jandarmadan kumar operasyonu

Balıkesir’in Havran ilçesinde, kumar oynatıldığı iddia edilen bazı iş yerlerine jandarma tarafından operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda iki kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ve Havran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat E.K’ya ait bakkal ile A.A’ya ait kahvehaneye eş zamanlı operasyon düzenledi. Sakız makinesi ve cep telefonu şarj makinesi görünümlü 2 kumar makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahiplerinin ifadeleri doğrultusunda, işletmelere cihazları yerleştirdiği öğrenilen M.A.K. ve Y.Ç’nin otomobillerinde yapılan aramada da 3 kumar makinesi daha bulundu. Olayla ilgili M.A.K. ve Y.Ç. de gözaltına alındı.