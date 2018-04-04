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Jandarmadan metamfetamin operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 12:32 | Son Güncelleme

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 210 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken iki kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin İncesu ilçesi Süksün Mahallesi ve Nevşehir yol ayrımında yaptığı çalışmalarda bir otobüs ve bir araçta arama yapıldı.Yapılan aramalarda 210 gram metamfetamin ele geçirilirken, N.G.

Jandarmadan metamfetamin operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 210 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken iki kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin İncesu ilçesi Süksün Mahallesi ve Nevşehir yol ayrımında yaptığı çalışmalarda bir otobüs ve bir araçta arama yapıldı.
Yapılan aramalarda 210 gram metamfetamin ele geçirilirken, N.G. ve E.Ö. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Yetkililer, şahısların haklarındaki işlemlerin tamamlanması sonrasında sevk edildikleri adli mercilerce serbest bırakıldığını bildirdi.

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