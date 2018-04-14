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Jandarma’dan okul servis araçlarına denetim

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 17:41 | Son Güncelleme

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri, okul servis araçlarına yönelik denetimlerini arttırdı.Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri okul servis araçlarında öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir şekilde okula gidip gelmelerini sağlamak amacıyla denetimlerini artırdı.Jandarma trafik timleri, öğrenci taşıyan okul servis araçlarını tek tek durdurup, araçları, şoförleri ve rehber personeli kontrol etti.

Jandarma’dan okul servis araçlarına denetim

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri, okul servis araçlarına yönelik denetimlerini arttırdı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri okul servis araçlarında öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir şekilde okula gidip gelmelerini sağlamak amacıyla denetimlerini artırdı.
Jandarma trafik timleri, öğrenci taşıyan okul servis araçlarını tek tek durdurup, araçları, şoförleri ve rehber personeli kontrol etti. Büyük bir titizlikle gerçekleştirilen denetimlerde öğrencilerin daha güvenli bir ortamda evlerinden okullarına, oradan da tekrar evlerine ulaşmasını sağlamak amaçlanıyor.
Yapılan denetimlerde kurallara uymayan okul servis şoförlerine gerekli cezai yaptırımlar uygulanıyor.
Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek, okul servis araçlarında bulunan öğrencilere servis araçlarına biner binmez mutlaka emniyet kemerlerini takmalarını, şoförün dikkatini dağıtmamalarını, güzergah dışında herhangi bir yerde inmemelerini ve herhangi bir olumsuz durumda 156 jandarma imdat hattını aramalarını istedi.
Okul servis şoförlerine de çeşitli uyarılarda bulunan Dilek, özellikle tüm öğrencilerin emniyet kemerlerinin takılıp, takılmadığından, araca öğrenci dışında kimsenin alınmaması konularına dikkat çekerek huzur ve güven içinde taşıma işleminin yapılmasını istedi.
Yapılan uygulamadan hem öğrencilerin, hem de okul servis şoförlerinin memnun oldukları gözlendi.

Jandarma’dan okul servis araçlarına denetim

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