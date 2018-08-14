Jandarmadan sahte çağrı merkezi operasyonu

Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurdukları sahte çağrı merkezi aracılığıyla banka bilgilerini ele geçirdikleri kişileri dolandıran şebekeye operasyon düzenledi. İstanbul, İzmir, Balıkesir, Kırklareli ve Gaziantep'te 3'ü çağrı merkezi olmak üzere toplam 24 adrese yapılan eş zamanlı baskında 39 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan sahte çağrı merkezinde kapıyı güler yüzle "Merhaba" diyerek açan sahte müşteri temsilcisi jandarma ekiplerini karşısında görünce şok oldu. Yakalanan şüphelilerin 7 aylık süre içerisinde 6 binden fazla kişiyi yaklaşık 45 milyon lira dolandırdığı belirtildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri banka internet sitelerinin sahtesini yapan şebekeyi takibe aldı. Şüphelilerin Facebook, Instagram gibi sosyal medya uygulamalarına yerleştirdikleri reklam uzantılarını sahte internet bankası sayfasına yönlendirdiği belirlendi. Bununla da yetinmeyen dolandırıcılar, müşterilerin iletişim numaralarına reklam ve hediye bonus kazandıklarına dair SMS de attılar. Sahte sitelere yönlendirilen müşterilerin hesap numaraları ve internet bankacılığı şifreleri elde edildi. “Çağrı Merkezi" adı altında ve “0850" li numaralardan tekrar vatandaşları arayan dolandırıcılar bankaların güvenlik departmanı ya da müşteri hizmetlerinde görevli olduklarını söyleyerek müşterilere ait bilgileri güncellemek adı altında güvenlik sorusu ile kimlik ve parola bilgilerini de elde ediyordu. Bu bilgilerle yüklü mikarda alışveriş yapan dolandırıcılar cep telefonuna gelen onay şifresi için yine vatandaşı arayarak işlemi iptal etmek adı altında ek onay şifresini alıyordu. Onay şifresini veren müşteriler telefonlarına gelen alışveriş bilgisiyle dolandırıldıklarını anlıyordu.