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Jandarmadan sahte içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ | 31.12.2017 20:27 | Son Güncelleme 8 saat önce

İhsan YALÇIN/İSTANBUL,(DHA)-ÇATALCA'da, kaçak üretim yapılan bir imalathaneye yapılan baskında, yaklaşık 1 ton sahte şarap, 250 litre sahte rakı ele geçirildi. Halkın sağlığını tehlikeye sokacak şekilde kaçak içki imalatı yaptığı ve yılbaşında ucuza satmayı planladığı ileri sürülen R.T. gözaltına alındı.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalca ilçesinde sahte içki üretildiği ve bunun da yılbaşı gecesi piyasaya sürüleceği istihbaratını aldı. Alınan istihbarat üzerine ismi belirtilen şüphelinin ve eşinin sosyal medya hesaplarını takibe alındı. jandarma ekipleri, şüphelinin Çatalca Subaşı Mahallesinden paylaşımlar yaptığını belirledi. Ardından Çatalca Subaşı Mahallesi'nde adresi belirlenen imalathaneye baskın düzenlendi. Burada yapılan aramada, 1 tona yakın Şarap, 250 litre sahte rakı ile birlikte sahte içki imalatında kullanılan düzenek, kapaklama makinesi, filtre makinesi, 250 adet satışa hazır dolu şarap şişesi, 485 adet boş şişe ile birlikte çok sayıda malzeme ele geçirildi. Sahte içki üretimi yaptığı belirlenen R.T. gözaltına alındı."GERİ DÖNÜŞÜM DİYE TOPLANAN KULLANILMIŞ ŞİŞELER KULLANILDI"Kaçak içki imalathanesi ile ilgili soruşturma yapan jandarma ekipleri, şüpheli, R.T.nin piyasadaki kullanılmış içki şişelerini toplayarak hiçbir işleme tabi tutmadan bunlara tekrar sahte içki doldurduğunu ve elinde bulunan kapaklama makinesi ile şişeleri kullanılmamış gibi göstermek için yeni kapak taktığını tespit edildi. Şüphelinin ürettiği sahte içkileri yılbaşı için piyasanın altında bir fiyatla sattığının tespit edildiği açıklandı. Şüphelinin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

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