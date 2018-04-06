Jandarmadan sahte para operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri Marmaris’te piyasaya sahte para sürüleceği ihbarı üzerine adli makamlardan alınan arama kararı sonrası Çetibeli Jandarma Karakol uygulama noktasında denetim yaptı.

Çetibeli Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol ve arama noktasında, C.C.G. isimli şüpheli şahıs üzerinde yapılan üst aramasında, 57 adet sahte 50 TL olmak üzere toplam 2 bin 850 TL sahte para ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen sahte paralara el konulurken, C.C.G hakkında yasal işlem başlatıldı.