HABER

Jandarmadan sahte rakı imalathanesine baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2018 17:05 | Son Güncelleme

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Artova ilçesinde bulunan Bayırlı köyünde sahte rakı imalatı yapan eve düzenlenen operasyonla 542 litre üzüm posası ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Artova ilçesinin Bayırlı köyünde sahte içki imal ve satışı yapan şahıs olduğunu tespit etti.

Jandarmadan sahte rakı imalathanesine baskın

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Artova ilçesinde bulunan Bayırlı köyünde sahte rakı imalatı yapan eve düzenlenen operasyonla 542 litre üzüm posası ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Artova ilçesinin Bayırlı köyünde sahte içki imal ve satışı yapan şahıs olduğunu tespit etti. Şahsın suç aletleri ile birlikte yakalanması maksadıyla, köyde tespit edilen adrese, yetkili adli makamlardan alınan izin sonrasında operasyon düzenlendi. Operasyon sonrasında ev ve eklentilerinde yapılan aramada şüpheli şahıs ile birlikte; 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve toplamda 542 litre fermente edilmiş alkol maddesi olan üzüm posası ele geçirildiği öğrenildi. 55 bin 284 lira idari yaptırım uygulanan şahıs Artova Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlar doğrultusunda ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken, ele geçirilen malzemelere el konulduğu bildirildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sefer görev emri talimatı mı verilecek? Bozdağ'ın açıklaması sonrası e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Sefer görev emri talimatı mı verilecek? Bozdağ'ın açıklaması sonrası e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Herkes merak ediyordu! İşte Mimar Selim Bey'in evi

Herkes merak ediyordu! İşte Mimar Selim Bey'in evi

Çırılçıplak avm'de gezdi, kimse olanları fark etmedi

Çırılçıplak avm'de gezdi, kimse olanları fark etmedi

Herkes bunu soruyor: Süleyman Soylu görevden mi alınacak?

Herkes bunu soruyor: Süleyman Soylu görevden mi alınacak?

Jandarma özel harekat ve polis özel harekat timleri Afrin'e girdi!

Jandarma özel harekat ve polis özel harekat timleri Afrin'e girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trabzon’daki şüpheli ölüm...(2)

Trabzon’daki şüpheli ölüm...(2)

Trenle, kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Trenle, kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Uyuşturucudan sabıkalı cezaevi firarisi yakalandı

Uyuşturucudan sabıkalı cezaevi firarisi yakalandı

Düzce polisinden Duman-3 operasyonu

Düzce polisinden Duman-3 operasyonu

Yoldan çıktı, uçuruma yuvarlandı

Yoldan çıktı, uçuruma yuvarlandı

İki lise öğrencisinden haber alınamıyor

İki lise öğrencisinden haber alınamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.